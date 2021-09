Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute ••• Soldi •

La tua casa dell’amore e della creatività non è al sicuro dalle tempeste planetarie di oggi, ma tu hai delle buone carte da giocare

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore • Salute •• Soldi •••

Le fastidiose nuvole astrali tolgono sicurezza nelle tue capacità e ti rendono sordo alle necessità di chi ti vive accanto

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Intelletto lucido e ben sollecitato dalle stelle. Molto bene se ti devi esporre in esami e colloqui

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Nonostante tu non abbia problemi di denaro, oggi è saggio non muoverne. E’ probabile che un amico sia in difficoltà.

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Favoriti dalle stelle affari commerciali e studi. Incontri interessanti sotto molti aspetti

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

L’influsso lunare del weekend invita a trovare un po’ di tempo per apprestarti a far luce nel tuo animo

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

Ottimo weekend. Idee chiare e brillanti, concentrazione e creatività in tutte le sue forme

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Una sottile irrequietudine potrebbe insinuarsi nel tuo animo. Non cedere all’autocommiserazione

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Oggi la sfera sentimentale si rafforza e chi ancora non ha una relazione può tentare il grande salto

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Inutile tormentarsi con dubbi e pensieri negativi: se il tuo cuore è limpido puoi vivere con tranquillità ogni relazione

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

Per oggi è saggio non muovere denaro e non prendere decisioni di un certo spessore morale

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Gli influssi astrali del weekend consigliano di dare la giusta considerazione alla sfera del benessere e degli hobby