Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute ••• Soldi •

Migliorare la qualità della tua vita e i rapporti con gli altri è sempre un passo legittimo. Perchè non farlo oggi o domani. Sì a trattamenti estetici

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore • Salute •• Soldi •••

Sono favoriti gli aspetti concreti dell’amore, la realizzazione dei tuoi sogni più intimi e il portare a termine progetti

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Sei pronto a intrecciare trame maliziose. Se sei già in coppia, attento però, a non civettare troppo

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Crea, provoca eventi, non stare in solitudine: sei nelle condizioni migliori per brillare in ogni ambiente che frequenti

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Per quanto riguarda la sfera sentimentale si prevedono complicità che vanno oltre la notte di sesso

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Chi è in coppia può godersi un momento di passionalità unica, specie se l’altra metà è Cancro, Scorpione o Pesci

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

Il consiglio delle stelle di oggi è quello di lasciar perdere le impennate d’orgoglio e l’intransigenza

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute •• Soldi •••

La tua mente è in buon equilibrio con lo spirito d’iniziativa. Successo anche nelle faccende di cuore

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

I transiti di oggi sono di buon auspico e ti consentono di utilizzare al meglio sensibilità e creatività

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Con diplomazia e una speciale tattica oggi riesci ad appianare i contrasti nell’ambiente dove vivi e lavori

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

Alcuni amici hanno le prerogative per guidarti nelle scelte più complicate. Chiari segnali da parte del destino

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Ottima giornata per la sfera sentimentale, anche per chi è in coppia da tempo. Prudenza alla guida