Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute •• Soldi •

L’influsso lunare di oggi e domani mette in evidenza il settore delle risorse di tipo immediato, denaro in primis. Approfitta di questo weekend per fare acquisti.

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Le dolci e passionali stelle invitano a dimenticarti delle faccende pratiche ed improntare il weekend sui sentimenti.

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

Hai una buona capacità di afferrare le occasioni e di adeguarti alle circostanze. C’è il desiderio di innovazioni.

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi •

E’ possibile che tu avverta un forte desiderio di sognare, di evadere, di andare lontano, di perderti in luoghi fantastici.

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Oggi la fortuna non è dalla tua parte, ma sei ben organizzato ad alternare occupazioni gravose con evasioni piacevoli.

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi ••

Buone previsioni per l’ultimo giorno di luglio. Piacevolezze da condividere con gli amici e con il tuo lui o la tua lei del cuore.

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Le stelle del weekend sono propizie a chi vuole mettere in atto una profonda e costruttiva metamorfosi.

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute ••• Soldi •••

Il tuo cielo dell’ultimo giorno di luglio è disturbato. E’ possibile che tornino in superficie certe situazioni del passato.

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute •• Soldi •

Gli influssi del weekend sono adatti a prenderti cura del tuo benessere generale, delle cose di tutti i giorni.

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Hai bisogno di positività perchè oggi sei solare. Che usi le tue doti in questioni pratiche o sentimentali poco importa.

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Non sei lucido mentalmente e questo ti rende inquieto e distratto, per questo è saggio evitare discorsi e dichiarazioni.

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Ci tieni alla considerazione dei tuoi amici e delle persone che conosci in generale e non puoi farne a meno.