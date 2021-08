Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore ••• Salute ••• Soldi ••

È una buona giornata per il settore professionale. C’è una tendenza positiva che ti permette di vedere riconosciuti quei meriti tanto attesi.

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore ••• Salute ••• Soldi •••

Interessanti contatti di lavoro. Questi giorni sono per te ricchi di idee e buone occasioni. Devi saperne approfittare.

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore ••• Salute ••• Soldi ••

L’influsso lunare del weekend è foriero di saggezza e potrebbe suggerirti di lasciarti alle spalle fasi di incertezza.

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute ••• Soldi •••

Una serie di eventi va a rafforzare i legami col mondo e lascia intravedere una parte di te ancora sconosciuta…

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore ••• Salute ••• Soldi •••

La Luna è avversa al segno ma ti disturba poco. Sei di buonumore e alquanto creativo. Puoi trarne ottimi spunti.

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore •• Salute ••• Soldi •••

Fermento positivo nei settori che riguardano il mondo cognitivo, la cultura, i viaggi, le persone che vivono lontane da te.

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute ••• Soldi ••

Periodo di ottime previsioni, con le stelle che mantengono alto il tono dell’umore e mitigano tante preoccupazioni.

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

Nonostante una Luna avversa questa è una bella giornata, adatta a muoversi, a stare con amici e parenti, fare sport.

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

In primo piano l’importanza di prenderti cura di te. Il tuo organismo è in buona forma, non ti puoi lamentare.

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore •• Salute ••• Soldi •••

Amore e viaggi piacevoli. È quanto lasciano intravedere le stelle dell’ultimo weekend di agosto, ricco di opportunità.

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore ••• Salute ••• Soldi •••

Spiccano l’abilità e la prontezza di riflessi per fare qualcosa di significativo. Le iniziative sono favorite dalla buona sorte.

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute ••• Soldi •••

Elementi positivi portano miglioramenti e vantaggi negli affari, specie quelli di cuore. Successo nella vita di relazione