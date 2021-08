Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute •• Soldi •

In questi primi due giorni della settimana, che per molti segnano la ripresa lavorativa, le stelle suggeriscono di espandere gli orizzonti professionali.

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Si profila una buona giornata in tanti settori esistenziali, compreso quello professionale.

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

In questo giorno sono possibili sviluppi per tutto ciò che riguarda la professione, gli studi e le relazioni personali.

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi •

La carriera e limmagine pubblica che ti stai creando sono indirizzate sulla giusta via. Le stelle lanciano la sfida.

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Ottimi influssi astrali per chi riprende il lavoro proprio oggi. Persisti su progetti che mirino al progresso.

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi ••

Luna e Marte in lite oggi ti irritano. Sarà per il loro aspetto di opposizione o perchè devi rientrare al lavoro!

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Grande giornata con Venere e Saturno che ti spronano a dedicare più energie alla vita sentimentale.

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute ••• Soldi •••

Se oggi riprendi le normali attività professionali parti con il piede giusto. Qualcosa di importante sta per accadere.

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute •• Soldi •

Niente riesce a frenare il tuo entusiasmo, la socievolezza e il piacere di stare in compagnia di amici e partner.

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Riprendi oggi il lavoro dopo la pausa estiva? Inizi con il piede giusto. Dinamicità e creatività in ogni tipo di attività svolta.

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Sei in grado di far fronte a impegni che fino a pochi giorni fa destavano in te una certa preoccupazione.

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Oggi gestire il successo è più faticoso che conquistarlo. Mettiti alla prova per verificare le tue capacità!