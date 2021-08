Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

In questo bel periodo, dal punto di vista delle stelle, potresti cercare discipline o persone in grado di guidarti in un nuovo percorso interiore.

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore •• Salute •• Soldi ••

E’ probabile che non riesca da affrontare i doveri con una visione aderente alla realtà. E’ un effetto passeggero.

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi •

In questi bei giorni d’estate sei in grado di trovare o mantenere il tuo equilibrio, quello che ti serve per stare bene.

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

La tua sensibilità acquista una forza che esalta il carisma. La capacità di suggestionare gli altri è davvero alle stelle.

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore ••• Salute ••• Soldi ••

Per oggi stai alla larga da situazioni confuse e destabilizzanti, non farti carico dei dilemmi non tuoi. Da domani andrà meglio.

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Continua il periodo d’oro per il segno della Vergine, con stelle che annunciano fertili momenti d’amore.

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

Ottima giornata. Concediti un viaggio a scopo educativo. C’è la possibilità di incontrare gente interessante.

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Oggi cambi idea in continuazione e ti trovi spesso in conflitto con Toro, Leone e Acquario.

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore •• Salute ••• Soldi •

Ascolta i moti del tuo animo, osserva le ribellioni e i sentimenti che si agitano dentro di te e fanne tesoro.

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Domenica ideale per coltivare un hobby con un amico al quale potresti confidare i tuoi sogni o i tuoi ideali.

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Per natura non sei geloso o sospettoso, ma oggi potresti dubitare di una persona che ti vive accanto ogni giorno.

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi •

Popolarità tra gli amici. Con loro trovi una buona sintonia facendo quelle cose che hai sempre desiderato.