Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute ••• Soldi •

Momenti di introversione e di diffidenza si alternano ad altri di disinvoltura e sicurezza. Non dare troppo peso alle suggestioni negative

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore • Salute •• Soldi •••

I buoni influssi di Luna e Giove per tutto il weekend prevedono un’intensa vita di società e buoni esiti nello studio

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Forse in questo periodo hai delle difficoltà a far quadrare i conti, ma le stelle di oggi promettono di intervenire a tuo favore

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

I benefici influssi di Luna, Giove, Urano e Nettuno recapitano novità e aiutano a portare a termine progetti

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi ••

C’è qualcosa di semplicemente bello in questo sabato di febbraio. Il tuo carisma è sempre a un buon livello

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Successi nei settori correlati ai media e alla cultura. Riscuoti un buon successo nelle uscite in compagnia

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

Non è limpido il cielo di questo weekend. Raddoppia la prudenza sia negli incontri che nei messaggi

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute •• Soldi •••

La Luna del weekend infonde un’ottima carica creativa e incrementa la fiducia in te

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

L’influsso lunare di questo weekend è utile per rinnovarti, per mutare ciò che nella tua vita ora non va più

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Nemmeno la Luna avversa al segno può darti fastidio. Tutto scorre secondo i tuoi piani. In famiglia regna serenità

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

Via libera allo sport praticato in compagnia e in ambienti ben climatizzati, alle cure di bellezza, a un nuovo look

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

In questo weekend puoi contare su tanto amore e buone sorte. Godi di un ottimo periodo dal punto di vista astrologico