Numerosi cortei di protesta si sono svolti oggi in centro a Torino in occasione della giornata dello sciopero del trasporto pubblico locale.

CORTEO DEGLI STUDENTI, BRUCIATA FOTO DI DRAGHI

In strada, a partire dalle 9 circa, un gruppo di studenti è partito in protesta da piazza Albarello passando per la stazione di Porta Nuova. I manifestanti sono in protesta contro “governo, scuola-azienda e sfruttamento” (come recita uno striscione): “Le nostre vite valgono di più del loro profitto”. Una gigantografia del presidente del Consiglio, Mario Draghi, è stata bruciata davanti alla sede del Miur insieme ad una bandiera dell’Europa.



(foto Tonino di Marco)

CORTEO DEI SINDACATI DI BASE

In mattinata al corteo si sono uniti i lavoratori dei sindacati Usb, Cub e Si Cobas partiti dalla stazione di Torino Porta Nuova. L’Unione dei Sindacati di Base è stata accompagnata anche da una rappresentanza dei vigili del fuoco del Piemonte, che chiedono “No Pass per entrare al lavoro, ma un vero rinnovo contrattuale con maggiore sicurezza”. Questi ultimi si sono uniti agli studenti, mentre alla manifestazione sono stati presenti anche diversi componenti del movimento No Green Pass.



(foto: Tonino Di Marco)

UOVA E GAVETTONI CONTRO MUNICIPIO

Nel corso del corteo che sta passando per le strade di Torino, i manifestanti (in particolar modo il gruppo di studenti che sta partecipando alla protesta) hanno lanciato uova e gavettoni di vernice contro il Municipio di Torino. Affisso sull’edificio anche il cartello con la scritta “Landini sai che dispiacere…”. Qualche tensione anche con le forze dell’ordine, intervenute per placare gli animi.



(foto: Tonino Di Marco)

APPENDINO: “DANNEGGIATA IMMAGINE DI UNA PROTESTA LEGITTIMA”

Sui fatti di oggi pomeriggio si è espressa anche la sindaca di Torino, Chiara Appendino, in un tweet: “Bruciare immagini e imbrattare edifici non ha mai portato merito ad alcuna manifestazione, né mai lo porterà. Al contrario, contribuisce a danneggiare l’immagine di una legittima protesta. Solidarietà al Premier Mario Draghi per gli episodi avvenuti oggi”.

IL SERVIZIO di Tonino Di Marco