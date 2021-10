Cortei a Torino: studenti bruciano immagine di Draghi, protestano anche sindacati [LE FOTO]

Numerosi cortei di protesta si susseguiranno oggi in centro a Torino in occasione della giornata dello sciopero del trasporto pubblico locale.

CORTEO DEGLI STUDENTI, BRUCIATA FOTO DI DRAGHI

Sono già scesi in strada, a partire dalle 9 circa, un gruppo di studenti partiti da piazza Albarello e che raggiungeranno la stazione di Porta Nuova. I manifestanti sono in protesta contro “governo, scuola-azienda e sfruttamento” (come recita uno striscione): “Le nostre vite valgono di più del loro profitto”. Presente anche una gigantografia del presidente del Consiglio Mario Draghi, bruciata davanti alla sede del Miur insieme ad una bandiera dell’Europa.



(foto Tonino di Marco)

CORTEO DEI SINDACATI DI BASE

In corso anche diversi cortei organizzati principalmente dai lavoratori dei sindacati Usb, Cub e Si Cobas partiti dalla stazione di Torino Porta Nuova. L’Unione dei Sindacati di Base è stata accompagnata anche da una rappresentanza dei vigili del fuoco del Piemonte, che chiedono “No Pass per entrare al lavoro, ma un vero rinnovo contrattuale con maggiore sicurezza”. Alla protesta si sono uniti anche gli studenti e alcuni manifestanti No Green Pass.



(foto Tonino Di Marco)