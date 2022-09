Paura in corso Regina: scontro tra bus e auto, diversi passeggeri feriti [LE FOTO]

Attimi di paura nella mattinata di oggi in corso Regina Margherita, angolo corso San Maurizio. Un autobus della linea 8 partito dalla zona di Porta Palazzo si è scontrato con una Fiat 500. Diversi i feriti, tutti passeggeri del pullman.

Secondo una prima ricostruzione la vettura avrebbe tagliato la strada all’autobus, costringendolo ad una brusca frenata che ha sbalzato via i passeggeri (una cinquantina al momento dell’accaduto). Diverse delle persone che si trovavano all’interno del pullman sono rimaste ferite e in dodici sono stati trasportati in ospedale in codice verde.