Corso Grosseto, da lunedì modifiche alla viabilità del sottopasso Mina

Durante le prossime settimane le due semicarreggiate del sottopasso Vincenzo Mina in corso Grosseto a Torino verranno alternativamente chiuse al traffico per consentire l’effettuazione di alcuni lavori sul nuovo impianto di illuminazione pubblica in condizioni di sicurezza.

COME SI POTRA’ CIRCOLARE

In particolare, dal 19 al 23 aprile 2021, dalle ore 9 alle ore 17 non si potrà transitare lungo la semicarreggiata sud (in direzione ovest – est, verso interno città), mentre dal 26 al 28 aprile 2021, sempre dalle ore 9 alle ore 17, ad essere chiusa sarà invece la semicarreggiata nord (direzione est – ovest, verso esterno città).

LAVORI CONCLUSI IN DUE SETTIMANE

I lavori del cantiere proseguiranno ancora, ma dopo queste due settimane il sottopasso Mina tornerà percorribile in entrambe le direzioni lungo una corsia per ogni senso di marcia.