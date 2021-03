Corsa scudetto Serie A: chi la spunterà tra Milan, Inter, Juve e Roma?

La stagione 2020/2021 entra ora nella sua parte più interessante. Il girone di ritorno del campionato si preannuncia infuocato. Tanti i verdetti che saranno decisi dalle prossime gare in tutte le zone della classifica, dallo scudetto alla retrocessione, con in mezzo la lotta per prendersi di diritto l’accesso alle prossime edizioni della Champions League e dell’Europa League. Ovviamente, però, gli occhi degli appassionati sono puntati soprattutto sulla corsa per il titolo, che al momento vede un nutrito gruppetto di squadre in lotta. In particolare, se si guarda alla graduatoria, ce ne sono quattro: Milan, Inter, Juventus e Roma.

Sapere con certezza chi di queste avrà la meglio non è semplice oggi. Una piccola analisi del percorso sinora compiuto da ognuna di esse e delle quote sugli eventi sportivi della Serie A può aiutarci ad avere le idee più chiare su chi abbia maggiori possibilità di cucirsi sul petto il tricolore a fine stagione. Chi sta sorprendendo più di tutte è sicuramente il Milan, una squadra costruita in estate per proseguire sulla falsariga di quanto si è visto nel finale della scorsa edizione del campionato. Stefano Pioli, confermato in panchina, è riuscito ad allestire un gruppo in grado di vincere agevolmente contro le medio-piccole e anche di affrontare al meglio i big match. Non è un caso che i rossoneri abbiano perso solamente contro Atalanta e Juventus. Passi falsi, dunque, pochi, ma la strada è ancora lunga e Ibrahimovic e compagni dovranno continuare con questo tipo di rendimento, nonostante l’impegno in Europa League, se vogliono riportare a Milanello lo scudetto.

L’Inter, sulla carta, dovrebbe essere l’anti-Juventus del 2021, tanto da apparire leggermente favoriti sul Milan per la vittoria finale. Antonio Conte, infatti, può contare su una rosa piuttosto lunga e di altissima caratura, con giocatori del calibro di Lukaku, Lautaro, Barella ed Eriksen. Inoltre, la prematura uscita da ogni competizione europea, dato il quarto posto nel girone di Champions League , potrebbe trasformarsi in un’opportunità concreta di vittoria in Serie A per i nerazzurri, che non avranno impegni infrasettimanali come i cugini rossoneri e le altre due concorrenti per il titolo: Juve e Roma.

Proprio i bianconeri sono ancora i favoriti numeri uno per la conquista di quello che sarebbe il decimo scudetto consecutivo. Gli uomini di Andrea Pirlo stanno finalmente risalendo in classifica e trovando una certa continuità di rendimento, sia nel gioco che nei risultati. Il tutto dopo un inizio altalenante, che aveva regalato ai campioni d’Italia in carica solo le posizioni centrali della classifica. Dopo la conquista del primato nel girone di Champions League, però, la Vecchia Signora è tornata a vincere con una certa disinvoltura anche in Italia, aggiudicandosi la Supercoppa Italiana contro il Napoli e ricandidandosi prepotentemente anche per la Serie A. Un obiettivo raggiungibile a patto che non ci siano più passi falsi come lo 0-3 subito in casa contro la Fiorentina.

Infine c’è una delle outsider di questa stagione: la Roma. La squadra di Paulo Fonseca occupa stabilmente i primi posti della classifica grazie a un rendimento eccellente contro le formazioni dalla settima posizione in giù, con le quali ha praticamente sempre vinto. Il vero problema, che non ha ancora permesso di fare il definitivo salto di qualità ai giallorossi, è l’approccio ai big match, nei quali ha spesso perso o pareggiato. Parlare di scudetto a Trigoria è tabù, ma i capitolini possono dire la loro, specialmente se dovessero riuscire a ripetere il ruolino di marcia del girone di andata e drizzare il tiro negli scontri diretti.