Correre all’aria aperta con Fido fa bene, ma attenzione ai consigli del veterinario

Correre con il proprio cane è un’attività sicuramente salutare e divertente: attenzione però a scegliere il guinzaglio giusto e assicurarsi sempre delle sue condizioni di salute prima di iniziare. Si tratta di una buona occasione per aumentare il livello di intesa tra te e il tuo amico a quattro zampe. Prima di iniziare, però, è necessario consultare il veterinario per essere sicuri che il tuo cane sia in salute e la sua razza predisposta all’attività fisica; ci sono infatti delle razze inadatte alla corsa, come ad esempio il carlino e il bulldog che vanno in iperventilazione a causa della loro conformazione nasale. Mentre altre razze risultano già più predisposte.

Come correre

L’uomo e il cane non hanno lo stesso sistema cardiocircolatorio, per cui bisogna stare attenti quando si corre insieme, cercando di mantenere un ritmo costante senza scatti o riprese e senza accelerare troppo; tutto sta nel capire qual è il ritmo naturale del tuo amico a quattro zampe e adattarti. Importante scegliere con attenzione il luogo in cui correre: dovrà essere un posto pulito e senza rischio di infezioni per il cane, rigorosamente pianeggiante per evitare che il nostro amico si affatichi, con preferenza a terreni erbosi o con la terra per scongiurare il pericolo di ferite alle zampe.

Guinzaglio

Il guinzaglio per correre con il cane deve essere comodo, con una pettorina ad H che permette una maggiore libertà di movimento all’animale, oppure un modello da legare in vita per mantenere le mani libere. Ne esistono diversi modelli in commercio, anche colorati, con stampe o personalizzabili.

I benefici

Correre apporta una serie di benefici: rafforza il legame di complicità, è utile al cane per scaricare le energie e indirizzarle in un’atti – vità sana, sfogandosi con la corsa si stanca evitando così di fare danni a casa, correre insieme al cane ti aiuterà a sentirti più sicuro, specie se sei solito svolgere attività fisica in luoghi poco frequentati. Ricorda he andando avanti con l’età i cani modificano necessità e ritmi, per cui bisogna sempre restare informati sulle loro condizioni di salute.