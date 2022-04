Sono 3.718 i positivi del giorno (giovedì 28 aprile) al Coronavirus in Piemonte, a fronte di 29.978 tamponi. Tre i decessi, in calo i ricoveri. Questi tutti i dati, come riportati dalla Regione:

Positivi: 3.718 (di cui 3235 a test antigenico)

Positivi/tamponi: 12,4%

Tamponi: 29.978 (di cui 27.163 test antigenici)

Ricoveri ordinari: 785 (-20 rispetto a ieri)

Ricoveri Terapia Intensiva: 19 (+1 rispetto a ieri)

Decessi: 3