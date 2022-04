Coronavirus in Piemonte: 2.720 nuovi casi e 3 morti

2.720 nuovi casi e tre morti nelle ultime 24 ore in Piemonte. Sono i dati odierni (giovedì 21 aprile) forniti dalla Regione in merito alla diffusione del Covid.

Situazione epidemiologica

Positivi: 2.720 (di cui 2.308 a test antigenico)

Positivi/tamponi: 13,3%

Tamponi: 20.391 (di cui 17.966 test antigenici)

Ricoveri ordinari: 806 (+33 rispetto a ieri)

Ricoveri Terapia Intensiva: 22 (-1 rispetto a ieri)

Decessi: 3

Vaccinazioni

5.947 oggi (a 100 la prima dose, a 243 la seconda, a 1.439 la terza, a 4.165 la quarta).

Dall’inizio della campagna inoculate 9.831.791 dosi, di cui 3.332.867 come seconde, 2.861.229 come terze, 30.615 come quarte, 3.348 di Novavax.