Coronavirus in Piemonte: 2.481 nuovi positivi e sette decessi, le vaccinazioni sono 8.538

Sono 2.481 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Piemonte a fronte di 19.025 tamponi, per un tasso di positività del 13%. I decessi sono sette, in lieve aumento i ricoveri. Ecco tutti i dati:

Positivi: 2.481 (di cui 2.079 a test antigenico)

Positivi/tamponi: 13 %

Tamponi: 19.025 (di cui 16.471 test antigenici)

Ricoveri ordinari: 627 (+8 rispetto a ieri)

Ricoveri Terapia Intensiva: 18 (-1 rispetto a ieri)

Decessi: 7

Questo invece il report odierno sulle vaccinazioni:

8.538 vaccinati oggi (a 102 la prima dose, a 130 la seconda, a 1.017 la terza, a 7.289 la quarta).

Dall’inizio della campagna inoculate 9.953,033 dosi, di cui 3.336.263 come seconde, 2.876.588 come terze, 131.160 come quarte. Le dosi di Novavax somministrate sono 3.548