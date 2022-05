Nelle ultime 24 ore ci sono stato 1.770 nuovi positivi al coronavirus in Piemonte, a fronte di 16.680 tamponi. Quattro i decessi. In lievissimo rialzo i ricoveri ospedalieri, ma solo per quel che concerne i reparti ordinari. Questi tutti i dati.

Situazione epidemiologica

Positivi: 1.770 (di cui 1655 a test antigenico)

Positivi/tamponi: 10,6%

Tamponi: 16.680 (di cui 14.491 test antigenici)

Ricoveri ordinari: 541 (+11 rispetto a ieri)

Ricoveri Terapia Intensiva: 19 (-4 rispetto a ieri)

Decessi: 4