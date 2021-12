Nuovo record di contagi in Italia: sono 126.888 i casi di coronavirus a fronte di 1.150.352 tamponi processati (tasso di positività all’11%) registrati nelle ultime 24 ore. 156 i decessi.

Sono i dati forniti dal Ministero della Salute in merito alla diffusione del Covid nel nostro Paese. 22.246 i guariti odierni. Continua l’aumento dei ricoveri: + 41 in terapia intensiva (1.226 pazienti in rianimazione) e +288 negli altri reparti ( 10.866 ospedalizzati).