Coronavirus in Italia: il 2022 si apre con 141.262 nuovi casi e 111 morti

141.262 nuovi casi di coronavirus a fronte di 1.084.295 tamponi processati (tasso di positività al 13%) e 111 morti nelle ultime 24 ore in Italia. Sono i dati forniti dal ministero della Salute in merito alla diffusione del Covid nel nostro Paese. Continua l’aumento dei ricoveri: +37 in terapia intensiva, +115 negli altri reparti. 20.432 i dimessi-guariti odierni.