170.844 nuovi casi di coronavirus a fronte di 1.228.410 tamponi effettuati (tasso di positività al 13,9%) e 259 morti nelle ultime 24 ore in Italia. Sono i dati forniti dal ministero della Salute in merito alla diffusione del Covid nel nostro Paese.

30.333 i guariti/dimessi odierni. In aumento i ricoveri: +41 in terapia intensiva (in totale 1.392 pazienti), +579 negli altri reparti (per un totale di 12.912 ospedalizzati).

Record di contagi in Lombardia: 50.104 in più.

