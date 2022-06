Balzo in avanti nei contagi in Piemonte. Nelle ultime 24 ore sono infatti 5.861 i nuovi positivi al coronavirus, a fronte di 25.665 tamponi. In lieve aumento i ricoveri, mentre c’è da registrare una vittima. Ecco tutti i dati.

Situazione epidemiologica

Positivi: 5861 (di cui 5733 a test antigenico)

Positivi/tamponi: 22,8%

Tamponi: 25665 (di cui 24101 test antigenici)

Ricoveri ordinari: 319 (+18 rispetto a ieri)

Ricoveri Terapia Intensiva: 11 (+1 rispetto a ieri)

Decessi: 1