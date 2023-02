Finisce ai quarti di finale l’avventura del Torino in Coppa Italia. La Fiorentina s’impone 2-1, riscattando lo 0-1 dello scorso 21 gennaio in campionato ed eliminando la squadra di Juric dal torneo. Granata in campo col 3-4-2-1: al centro dell’attacco Sanabria, con Miranchuk e Vlasic a supporto. In panchina c’è il nuovo acquisto Ilic. Viola col 4-3-3: il tridente è formato da Gonzalez, Jovic e Kouame. Amrabat, tentato dal Barcellona e inizialmente escluso dalle convocazioni, è al fianco di Italiano tra le riserve.

Pronti via e Ricci impegna Terracciano, che devia in corner; il successivo colpo di testa di Schuurs finisce fuori di poco. Poi viene fuori la Fiorentina. Al 12′ Milinkovic-Savic dice di no a Barak, qualche minuto dopo è salvato dal palo sulla staffilata dell’ex Mandragora. Nuova chance per il Toro al 24′: Sanabria di testa, Terracciano s’oppone. Il tempo si chiude con una bella parata del portiere granata su gran tiro di Gonzalez.

La prima conclusione della ripresa è di Vlasic, al 10′: centrale, facile per il numero uno della Fiorentina. Poi iniziano i cambi. Nel Torino, al 16′, fa il suo debutto Ilic che prende il posto di Linetty. Dentro anche Aina al posto di Singo. Ma al 20′ passano i viola: traversone dalla sinistra di Terzic, Jovic svetta su Rodriguez (aiutandosi anche con una spintarella) e sblocca il risultato.

Tra i padroni di casa fa il suo ingresso Amrabat (fischi per lui dalle tribune), Juric invece lancia Karamoh ed è proprio il nuovo entrato a mettere al centro un pallone velenoso al 35′: Sanabria ci prova, Terracciano dice di no in uscita. Altra chance per Miranchuk, poco dopo: alto di un soffio. Ma la reazione del Toro non è incisiva, anzi è la Fiorentina a trovare il raddoppio in extremis: pasticcio di Buongiorno, irrompe Ikone e di sinistro batte ancora Terracciano.

Non è finita. Prima Cabral grazia il Toro (traversa clamorosa a tu per tu con Milinkovic-Savic) poi è Karamoh a superare Terracciano in uscita, riaccendendo le speranze dei suoi. Mancano 3′ al termine e la chance per il 2-2 capita tra i piedi di Sanabria, bravo a girarsi in area ma su cui il portiere viola è ancora determinante. Finisce 2-1: granata fuori dalla Coppa Italia.