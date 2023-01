Coppa Italia, sarà la Fiorentina a sfidare il Toro nei quarti

Sarà la Fiorentina a sfidare il Torino nel quarto di finale di Coppa Italia. Il match, in gara unica, si giocherà il prossimo primo febbraio allo stadio Franchi, in orario da definire. Agli ottavi la formazione viola, allenata da Italiano, ha infatti superato di misura la Sampdoria.

Uno a zero il punteggio in favore dei toscani, con la rete della qualificazione messa a segno da Barak al 25′ del primo tempo. Sempre nella prima frazione di gioco, annullato un gol a Jovic per fuorigioco. Sterili, nella ripresa, i tentativi dei blucerchiati di riportarsi in parità. Nel finale espulso Murillo per somma di ammonizioni.