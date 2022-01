Coppa Italia, la Juve nei quarti sfiderà il Sassuolo

Sarà il Sassuolo l’avversaria della Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia. I neroverdi affronteranno la formazione di Allegri allo Stadium mercoledì 9 febbraio (con possibilità di anticipo a martedì 8 o di posticipo a giovedì 10): in palio un posto in semifinale.

Nella gara giocata al Mapei Stadium contro il Cagliari, la squadra di Dionisi si è imposta di misura (1-0) grazie a una rete realizzata al 18′ da Harroui, ben servito da Rogerio e abile a correggere il pallone in gol da pochi passi.

I rossoblu provano a riportarsi in parità, ma è soprattutto il Sassuolo a sprecare in contropiede. Due le reti annullate al Cagliari per fuorigioco: al 2′ della ripresa per offside di Dalbert, poi al 16′ per posizione irregolare di Pavoletti.