Coppa Davis, Sinner-Fognini ko nel doppio: Italia eliminata dalla Croazia

Coppa Davis 2021 di tennis a Torino: Italia eliminata dalla Croazia con il punteggio di 2-1. Successi nel singolare e nel doppio.

SONEGO KO CONTRO GOJO

Il primo match di serata ha visto coinvolto Lorenzo Sonego, che ha però perso in tre set contro Borna Gojo, numero 279 Atp (7-6, 2-6, 6-2). Risultato che ha mandato sull’1-0 il team croato.

SINNER BATTE CILIC

La risposta è arrivata nell’incontro successivo grazie a Jannik Sinner, che ha rimontato nel match contro Marin Cilic. Dopo aver perso 3-6 il primo set, l’altoatesino ha vinto i due successivi, uno al tie-break e l’altro 6-3. Punteggio quindi sull’1-1.

DOPPIO KO, CROAZIA ALLE FINAL FOUR

Non è riuscita, invece, l’impresa a Fabio Fognini e Jannik Sinner nel match conclusivo del doppio: il duo azzurro ha perso contro i numeri 1 e 2 del ranking Atp, Mektic e Pavic, in due set (6-3, 6-4). Croazia che accede quindi alle Final Four di Madrid: Italia eliminata dal torneo.