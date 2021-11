Coppa Davis, è il giorno dei quarti di finale: Italia-Croazia al Pala Alpitour

E’ il giorno dei quarti di finale della Coppa Davis 2021 di tennis a Torino: oggi al Pala Alpitour si sfidano Italia e Croazia. In palio un posto per le Final Four di Madrid. Si parte alle ore 16 (diretta tv su Supertennis).

IN CAMPO SONEGO E SINNER

Gli azzurri di capitan Filippo Volandri non dovrebbero schierare alcuna sorpresa: in campo, per il singolare, ci andranno Lorenzo Sonego e Jannik Sinner, numero 1 del team. Con tutta probabilità l’altoatesino sfiderà la punta di diamante del team croato, Marin Cilic, 33 anni ed uno Slam vinto in carriera. Il torinese avrà un impegno più agevole contro uno tra Borna Gojo e Nino Serdarusic.

DOPPIO DA DECIFRARE

L’insidia principale per gli azzurri riguarda l’incontro di doppio: i croati schiereranno la coppia Mektic-Pavic, numeri 1 della categoria e vincitori quest’anno di Wimbledon e della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo. Qualche dubbio, qui, per capitan Volandri, che nei precedenti due match ha schierato due formazioni diverse: Fognini-Musetti contro gli USA e Fognini-Sinner contro la Colombia.