Coppa Davis a Torino, Appendino vola a Madrid: “L’emozione è tanta”. Biglietti in vendita da oggi

“L’emozione è tanta qui a Madrid. Con la presentazione della Coppa Davis by Rakuten alla Real Casa de Correos, inizia ufficialmente il percorso che vedrà arrivare le fasi finali di questo straordinario evento del tennis mondiale”. Inizia così il post su Facebook della sindaca Chiara Appendino, volata in Spagna per la presentazione del torneo che farà di Torino la capitale del tennis.

“A Torino si sfideranno le squadre nazionali di Italia, USA, Colombia e Croazia, Australia, Ungheria e poi le due vincenti dei due gironi. Chi vincerà questa partita, accederà alle semifinali di Madrid. Sarà un’occasione unica per tifare la nostra squadra nazionale di Tennis che, come sapete, sta attraversando un momento particolarmente felice, considerato che sono ben 9 i tennisti italiani in Top 100. E tra questi c’è anche il nostro Lorenzo Sonego – continua Appendino -. Da quest’anno, nella nostra città, prende il via un corso di eventi di livello mondiale come non si vedeva da molto tempo. Aspettiamo TV e media da tutto il mondo, aspettiamo migliaia di turisti, aspettiamo importanti ricadute economiche. E aspettiamo una ripartenza per cui stiamo lavorando ogni giorno e che si fa sempre più concreta”.