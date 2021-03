Controlli sulle norme anti-Covid a San Salvario: sanzioni per 18mila euro, chiuso un locale

Gli agenti del commissariato Barriera Nizza, insieme a personale della Polizia Municipale Sezione 8 – San Salvario, dell’ASL TO1 – S.C. Igiene e Sanità Pubblica e dell’ASL-S.I.A.N, sono stati impiegati in una serie di controlli, finalizzati alla verifica delle prescrizioni da contagio Covid-19 adottate dalle attività commerciali.

Il primo controllo è stato effettuato in una struttura ricettiva in via Principe Tommaso. Alla reception, in qualità di addetto all’accettazione clienti, un soggetto che non risultava iscritto in licenza, dal proprio datore di lavoro, come rappresentante. La struttura, che si sviluppa su tre livelli, è risultata manchevole del numero adeguato di estintori per piano, alcuni dei quali risultati privi della regolare revisione semestrale. Il titolare è stato sanzionato per la somma di 1032 circa la posizione non regolarizzata del proprio dipendente e denunciato per non aver disposto misure idonee a prevenire gli incendi, al fine di tutelare l’incolumità dei lavoratori e degli avventori.

Personale della Polizia Municipale ha elevato una sanzione amministrativa di 1000 euro mentre i dipendenti dell’ASL TO1-S.C. e dell’ASL S.I.A.N., oltre ad aver avviato una serie di accertamenti sugli impianti elettrici, del gas e riguardo i protocolli di sanificazione, hanno riscontrato diverse carenze igienico-sanitarie e strutturali, con sospensione dell’attività di somministrazione, per un totale di 3000 euro.

Ulteriori controlli sono stati effettuati in tre esercizi commerciali, rispettivamente in via Madama Cristina, via Principe Tommaso e corso Massimo d’Azeglio. All’interno della seconda attività, tra le varie violazioni, è stata riscontrata la mancata applicazione dei protocolli di sicurezza Covid19 mentre l’ASL S.I.A.N, per carenze igienico-sanitarie, ha disposto la sospensione dell’esercizio in zona San Salvario, sino al ripristino dei locali. Il totale delle sanzioni comminate dalla Polizia Municipale agli esercizi summenzionati ammonta a oltre 13300 euro.