Controlli nella movida a Torino, due arresti e quattro locali sanzionati

Controlli della Polizia di Stato nella notte tra sabato e domenica nelle aree cittadine interessate dal fenomeno della “movida”, quali San Salvario, Vanchiglia e il centro cittadino.

L’attività, espletata tramite pattuglie appiedate e presidii fissi, ha consentito l’identificazione di 80 persone e il controllo e di diverse attività commerciali. Sei le sanzioni amministrative elevate a quattro esercizi.

Un minimarket di via Santa Giulia è stato sanzionato sia per aver venduto bevande alcoliche a minorenni sia per aver continuato a somministrare le stesse dopo le ore 21.

La stessa sorte è toccata ad un locale di via Cesare Balbo che vendeva bevande alcoliche a minorenni. Un minimarket di via Vanchiglia, invece, è stato sanzionato per la vendita di bevande in lattina oltre l’orario consentito.

Infine, un locale di Piazza Emanuele Filiberto è stato sanzionato per la diffusione di musica ad alto volume nel dehor e per non aver messo a disposizione degli avventori, come previsto, l’etilometro.

Nel corso dell’attività, inoltre, due persone sono state tratte in arresto. La prima perché raggiunta pochi giorni fa da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, la seconda perché trovata in possesso di crack.

Le unità cinofile, inoltre, nei pressi dell’isola pedonale in zona Santa Giulia, hanno rinvenuto alcuni grammi di marijuana poi sequestrati a carico di ignoti.