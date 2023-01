Controlli della Polizia di Stato nella notte di sabato nelle zone della movida a Torino. Sono in totale 129 le persone identificate dagli agenti, in particolare nelle operazioni effettuate in sette locali.

Due sanzioni sono state contestate al titolare di un minimarket di via Saluzzo, nel quartiere San Salvario, per aver venduto alcolici e bottiglie in vetro oltre l’orario consentito dal regolamento comunale.