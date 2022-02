Controlli Green Pass nella zona della movida, tre locali chiusi per cinque giorni

Lo scorso sabato sera hanno avuto luogo i servizi straordinari interforze disposti con ordinanza del Questore nelle zone del centro cittadino maggiormente interessate dalla movida. Operatori della Polizia di Stato appartenenti al Commissariato Barriera Nizza e alla Polizia Amministrativa e Sociale, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale hanno effettuato controlli presso numerosi esercizi pubblici del quartiere San Salvario e di piazza Vittorio Veneto allo scopo di prevenire e sanzionare condotte irregolari di esercenti e avventori e verificare l’osservanza delle prescrizioni Covid-19.

Oltre 600 i green pass verificati agli avventori degli esercizi commerciali sottoposti a controllo: 10 le sanzioni per violazione della normativa “greenpass”. Complessivamente, i locali interessati dai controlli sono stati 14; 3 di essi sono stati chiusi per violazioni della normativa volta al contenimento della pandemia da Covid- 19.

Un esercizio commerciale di via Berthollet, già sanzionato lo scorso 8 gennaio per lo stesso motivo, è stato nuovamente sottoposto a chiusura per cinque giorni in considerazione della presenza di numerosi avventori, nei pressi del bancone e della toilette, privi della mascherina, che formavano assembramenti.

Chiuso per cinque giorni anche un locale di via Belfiore in quanto all’interno è stata riscontrata una presenza di clienti di gran lunga maggiore rispetto alla capienza massima, molti dei quali, come anche il titolare, non indossavano la mascherina.

Infine, una gastronomia etnica, sempre in via Belfiore, è stata sanzionata e chiusa per 2 giorni in quanto la titolare del locale, intenta a preparare dei cibi, non indossava il dispositivo di protezione individuale. Altri due locali, un Kebab di via XX Settembre e un pub di via Belfiore, sono stati sanzionati per violazione della norme sul greenpass.