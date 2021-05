Controlli della Polfer in stazione: due stranieri denunciati a Torino Porta Nuova

Poco meno di mille persone controllate (995 per la precisione), di cui 259 straniere e 67 minori, 127 operatori impegnati in 20 stazioni ferroviarie. Questi i risultati di un vasta operazione messa in atto dagli agenti del compartimento della polizia ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta entrati in azione nell’ambito della giornata di controlli organizzata a livello nazionale, su disposizione del Servizio Polfer di Roma, per la prevenzione dei comportamenti scorretti in ambito ferroviario, quali: attraversamento dei binari, salita o discesa dai convogli in movimento, indebita presenza sulla linea ferroviaria, attraversamento di passaggi a livello chiusi o in movimento spesso causa di conseguenze gravi per l’incolumità dei viaggiatori.

I CONTROLLI A TORINO

I controlli hanno interessato l’intera competenza ferroviaria in entrambe le regioni, con mirati servizi di prevenzioni nelle stazioni con maggior flusso di utenti e traffico ferroviario. A Torino, i servizi sono stati effettuati congiuntamente alle Unità Cinofile della Questura.

POLFER A PORTA NUOVA: DUE DENUNCE

Nella stazione di Porta Nuova, gli agenti hanno denunciato un trentaseienne ivoriano, con numerosi precedenti di polizia, per rifiuto di generalità e inottemperanza al divieto di avvicinamento ad un noto esercizio commerciale della stazione. L’uomo, controllato all’interno dello scalo, si è rifiutato di declinare le proprie generalità e di consegnare un documento identificativo. Sempre a Torino Porta Nuova, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un ventunenne senegalese, residente a Milano. Lo straniero è stato intercettato dalla pattuglia della Polfer durante i servizi di vigilanza, mentre vagava in stato confusionale lungo la banchina al fondo di un binario. Raggiunto, il ragazzo si è mostrato non collaborativo e, cercando di eludere il controllo, ha tentato di compiere un gesto anticonservativo sporgendosi pericolosamente oltre a linea gialla di sicurezza che delimita la banchina dai binari. Prontamente bloccato dai poliziotti, il 21enne è stato accompagnato negli uffici della Polfer, dove è stato denunciato.

QUATTRO SANZIONI AD ALESSANDRIA

Ad Alessandria, gli agenti hanno effettuato i controlli straordinari congiuntamente alle unità cinofile della locale polizia municipale. Grazie alla segnalazione dei cani, sono state sanzionate amministrativamente per possesso di modica quantità di stupefacente, quattro persone, un 26enne e un 22enne italiani, un ecuadoriano di 20 e un nigeriano di 21. Dopo aver esperito i controlli di polizia, i ragazzi sono stati sanzionati e tutto lo stupefacente sequestrato.