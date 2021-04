Controlli dei carabinieri nel Torinese: un arresto e due esercizi commerciali chiusi

Nell’ambito dei controlli disposti dal Comando Provinciale per contrastare i reati e verificare il rispetto della normativa anti Covid, i carabinieri hanno arrestato un uomo violento, chiuso due esercizi commerciali e sanzionato dieci persone per inottemperanza alle norme di contenimento del Covid.

In particolare a Beinasco, i militari della locale Stazione sono intervenuti presso l’abitazione di una donna che aveva subito l’aggressione dell’ex marito, un romeno di 38 anni già condannato per maltrattamenti nei confronti della moglie e in atto sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare. I carabinieri lo hanno bloccato ubriaco nell’appartamento della vittima dove era entrato sfondando la porta d’ingresso. L’uomo dovrà rispondere di atti persecutori e violazione di domicilio.

A Venaria Reale, nell’ambito di un servizio a largo raggio disposto dalla locale Compagnia nel giorno di pasquetta, i carabinieri hanno sanzionato i proprietari di due minimarket che non hanno fatto rispettare le regole che impediscono gli assembramenti nei locali. Per entrambi gli esercizi commerciali è stata applicata la sanzione accessoria della chiusura per cinque giorni.

Inoltre nei comuni di Lanzo Torinese, Chialamberto, Viù e Ceres, i militari dell’Arma hanno contestato dieci violazioni amministrative ad altrettante persone che non si sono attenute alle limitazioni di movimento imposte dalla normativa anti Covid in zona rossa.