Controlli dei carabinieri a Torino e provincia, tre arresti

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale per contrastare i reati, i carabinieri hanno arrestato tre uomini che si sono resi responsabili rispettivamente di maltrattamenti in famiglia, possesso di oggetti atti a offendere, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

In particolare a Torino, nel quartiere Barriera Milano, i militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti presso l’abitazione di un 33enne che, al culmine di un litigio andato avanti per gran parte della notte, ha minacciato fisicamente e psicologicamente la giovane compagna incinta di pochi mesi. All’arrivo dei militari l’uomo ha opposto resistenza nel tentativo di non farsi identificare prima di essere immobilizzato.

In corso Svizzera, nel quartiere Campidoglio, una pattuglia della locale Stazione ha bloccato una vettura che aveva attraversato un incrocio con il semaforo rosso. Una volta fermata la macchina il conducente, un 72enne, ha colpito con un pugno al volto il carabiniere che gli stava contestando l’infrazione al codice della strada. Sul veicolo i militari hanno rinvenuto una mazza in ferro e due taglierini. L’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Infine a Cumiana è finito in manette un 28enne il quale, fermato per un controllo stradale mentre era a bordo di un furgone, senza un motivo ha prima aggredito i militari operanti e una volta seduto nel mezzo militare per essere portato in caserma ha sfondato con i piedi il finestrino del veicolo. Dovrà rispondere di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento aggravato.