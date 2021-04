Controlli antidroga dei carabinieri: arrestati due pusher

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale dell’Arma per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno individuato e arrestato due pusher. In particolare a Candiolo è finito in manette un uomo di 57 anni, nella cui abitazione i militari hanno trovato 30 grammi di cocaina già suddivisa in venticinque involucri pronti per lo spaccio.

IL SECONDO ARRESTO A PINEROLO

A Pinerolo stessa sorte è toccata a un giovane nigeriano di 21 anni il quale, sottoposto a perquisizione personale dai carabinieri della locale compagnia, è stato trovato in possesso di 25 grammi di crack. I due spacciatori sono finiti entrambi dietro le sbarre di una cella del carcere di Torino.