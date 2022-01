Controlli alle fermate dei bus della linea 35 dopo la maxi rissa di Nichelino: multate 33 persone

Controlli alle fermate degli autobus della linea 35. E’ il bilancio di una vasta operazione di “monitoraggio” eseguita dai carabinieri a Torino, dopo quanto accaduto la scorsa settimana, quando dalla periferia settentrionale del capoluogo piemontese, un centinaio di giovanissimi (i più piccoli non arrivavano a 13 anni) raggiunse, sembra con i mezzi pubblici, la centralissima piazza Aldo Moro a Nichelino per dare vita a una rissa con alcuni loro coetanei del quartiere Barriera Milano.

IL TEMPESTIVO INTERVENTO DEI CARABINIERI

In quel caso fu solo grazie al tempestivo intervento, in forze, dei carabinieri, se la situazione non degenerò. Il conteggio dello scontro, infatti, fu “solo” – si fa per dire – di 2 feriti lievi e di 52 identificati.

COMMINATE 33 MULTE

Complessivamente, la speciale “task-force” dell’Arma, entrata in azione con il supporto di personale del Gtt, ha sottoposto a controlli circa 100 persone tra le fermate di via Onorato Vigliani (angolo via Nizza) e Metro C di Piazza Bengasi, elevando 33 multe. In particolare, ventinove (passeggeri) sono state sanzionate perché trovate senza biglietto, tre perché senza mascherina ed una per mancato possesso di green pass.