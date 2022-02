Controlli a Torino: chiuso night club in corso Svizzera e diverse denunce

Controlli straordinari interforze a Torino nelle zone della movida (piazza Vittorio Veneto) nel fine settimana, su disposizione del Questore.

TREDICI ESERCIZI CONTROLLATI

Gli esercizi controllati complessivamente sono 13, i clienti identificati e a cui è stata controllata la validità del Green pass sono oltre 400. In due di questi locali, siti in via Pescatore, gli operatori hanno riscontrato delle violazioni da parte degli avventori e un numero dei clienti superiore a quello previsto. Un cliente è stato denunciato per sostituzione di persona: aveva infatti esibito la certificazione verde intestata ad un’altra persona e si è successivamente rifiutato di dare indicazioni sulla propria identità personale.

DENUNCIATO 27ENNE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Un cittadino pakistano di 27 anni, controllato mentre guidava in modo pericoloso la sua autovettura manifestando evidenti segni di ebbrezza, si è invece rifiutato di sottoporsi ai previsti accertamenti volti alla verifica del tasso alcolemico ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con conseguente ritiro della patente.

CHIUSO NIGHT CLUB

Infine, i poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura hanno sottoposto a chiusura per 5 giorni un night Club di corso Svizzera per la violazione delle linee guida della normativa volta al contenimento della pandemia da Covid-19, nonché per il mancato controllo da parte del titolare della certificazione verde a 3 lavoratrici, con conseguenti sanzioni anche a carico delle stesse.