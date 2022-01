Controlli a Barriera Milano: per tre negozi di corso Palermo scatta la chiusura

Tre negozi chiusi in corso Palermo, a Torino. E’ il bilancio dei controlli effettuati nelle ultime 48 ore nel quartiere Barriera Milano. A eseguirli il commissariato di zona, con l’ausilio dei colleghi dei del Reparto Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine, nonché dell’unità cinofila della polizia, degli agenti della Polizia Municipale e del personale del Servizio Igiene dell’Asl. In totale sono stati controllati sei esercizi commerciali nella zona tra corso Giulio Cesare, corso Palermo, via Montanaro, via Sesia, e via Malone.

In seguito a diverse carenze igienico sanitarie, una gastronomia africana di corso Palermo è stata sottoposta a chiusura. Inoltre, una sala giochi, ubicata sempre in corso Palermo, al cui interno erano presenti undici stranieri, quattro dei quali sprovvisti del green pass, è stata chiusa per 6 giorni, per reiterata violazione della normativa in materia di contenimento della pandemia da covid-19.

Infine, al bancone di un bar della zona era presente una straniera irregolarmente soggiornante in Italia e destinataria di decreto di espulsione. Pertanto, il gestore è stato denunciato per l’impiego di manodopera priva di autorizzazione al soggiorno. Inoltre, è stato accertato anche il furto di energia elettrica dai tecnici Iren, intervenuti sul posto. Come se non bastasse, è stata riscontrata l’omessa verifica da parte dell’esercente su un cliente rispetto al possesso del green pass. Per tale ragione il bar, in cui sono state riscontrate anche altre irregolarità amministrative, è stato sospeso con chiusura dei locali fino al ripristino delle condizioni di norma. Complessivamente, le persone controllate nell’arco dei servizi sono state oltre 50. Una di esse, un ventitreenne marocchino, è stato denunciato in quanto inottemperante al decreto di espulsione dal territorio nazionale.