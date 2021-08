Contro il Barcellona orfano di Leo Messi è già ora di vera Juve

Dal Cesena al Monza, fino al Barcellona: aumenta la difficoltà delle amichevoli estive della Juventus. Oggi sarà l’occasione per vedere la vera squadra di Massimiliano Allegri, quella che sta nascendo tra le mura della Continassa. Tra romagnoli e brianzoli si è vista una Juve infarcita di giovani e seconde linee, al Camp Nou si rivedranno i big e i nazionali rientrati alla spicciolata dopo le fatiche di Europei e Copa America. Non ci sarà, però, un nuovo faccia a faccia tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi: la Pulce ha clamorosamente rotto con i blaugrana e il suo passaggio al Paris Saint Germain sembra questione di ore, l’operazione tra l’argentino e il club francese cambia anche i piani del portoghese.

Perché se CR7 aveva ancora qualche dubbio su una permanenza in bianconero, ora è proprio Messi ad avergli chiuso le porte a un possibile trasferimento sotto la Tour Eiffel. La pista Psg sembrava la più calda, complicati i ritorni al Real Madrid o al Manchester United, con il matrimonio tra la Pulce e la società di Al-Khelaifi si riducono drasticamente le percentuali di addio di Ronaldo.

Così, il 7 bianconero è pronto all’esordio nella nuova stagione, la sua quarta con la maglia della Juve. Molto più difficile, invece, vedere all’opera Paulo Dybala: l’argentino sta recuperando dai primi problemi muscolari, soltanto nelle ultime ore lo staff medico si pronuncerà sulle sue condizioni. Nel frattempo, aumenta l’ottimismo circa il suo rinnovo di contratto, con l’attuale legame che scadrà a giugno 2022. Le parti sono in contatto per raggiungere l’accordo e prolungare il rapporto, si dovrebbe andare verso la fumata bianca.

Un po’ come per il ritorno di Miralem Pjanic, tra gli obiettivi principali per rinforzare la mediana. I dirigenti hanno intensificato i contatti per definire i dettagli dell’operazione, già domani potrebbe essere il giorno giusto per limare le ultime distanze. Il bosniaco ha fatto sapere al Barcellona che vorrebbe tornare a Torino alla corte di Allegri, ecco perché la strada sembra in netta discesa.

Per il Trofeo Gamper, però, in cabina di regia ci sarà ancora Aaron Ramsey: il gallese dirigerà la Juve dal cuore del centrocampo, poi è pronto a passare il testimone. E Pjanic non vede l’ora di raccoglierlo, mentre Manuel Locatelli continua ad aspettare che la dirigenza neroverde lo faccia partire verso la città della Mole: al momento, il campione d’Europa con l’Italia non si è ancora avvicinato alla Juve.