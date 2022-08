Conto alla rovescia Toro: ancora tre colpi per essere più competitivi

Tre colpi in poco più di una settimana, visto che il mercato chiude il 1° settembre alle 20. Ma prima bisogna fare spazio agli eventuali nuovi ingressi. Ivan Juric, come sempre, è stato chiaro sulla necessità di avere una soluzione in più in attacco, di avere un centrocampista di peso (per sostituire Mandragora e Pobega) e magari di pescare ancora un jolly in difesa, se dovesse partire Izzo. Prima le uscite, prima l’abbattimento ulteriore del monte ingaggi. Tra questi ci sono due tra gli acquisti più cari dell’era Cairo: stiamo parlando di Simone Verdi – vero e proprio protagonista con la maglia della Salernitana nella scorsa stagione – e l’altro Simone granata, Zaza.

Nelle ultime ore, sulle loro tracce, si sono messi sia l’Hellas Verona sia il Bari. La situazione di Verdi è sempre monitorata da vicino anche dalla squadra allenata da Davide Nicola, ma negli ultimi giorni è aumentato il pressing della società scaligera. Simone Zaza, invece, resta il sogno “proibito” del Bari, squadra per cui l’attaccante – ha dichiarato a più riprese – simpatizza da sempre. In entrata, invece, la dirigenza continua a monitorare la situazione di Denis Praet, sempre rilegato in panchina dal Leicester. In difesa, occhi puntati sul 25enne del Brescia Andrea Cistana. Per la metà campo, invece, piacciono l’uruguayano Nandez del Cagliari e Diawara della Roma. Tra i papabili c’è anche Darder dell’Espanyol

Tifosi sul piede di guerra

Intanto gli Stati Generali Granata invocano a gran voce la riapertura dello storico cortile del Filadelfia e, visto il grande disinteresse da parte del Torino di esaudire questa richiesta, ieri hanno inviato attraverso i loro legali una diffida via posta elettronica alla società granata e a tutti gli altri soggetti interessati, affinché venga rispettato l’articolo 3bis dello Statuto della Fondazione Filadelfia, che prevede la libertà di poter accedere al cortile. Infine, gli Stati Generali Granata hanno anche avvisato che, se entro 15 giorni neanche la diffida otterrà un riscontro, procederanno ulteriormente fino a raggiungere il loro scopo.