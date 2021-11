Continua a minacciare e a perseguitare la sua ex: stalker arrestato nel quartiere Rebaudengo

L’uomo, un cinquantenne che era già stato denunciato dalla sua ex per minacce e atti persecutori a inizio mese, aveva continuato a seguirla nei suoi spostamenti. La donna in diverse occasioni era stata costretta a modificare i suoi programmi giornalieri nella speranza di non incontrare quella persona che ormai generava in lei un perenne stato di ansia e di paura. Ma lui era sempre riuscito a rintracciarla.

Sabato sera l’arresto. Sono circa le 22 quando il reo inizia a citofonare alla sua ex. La donna risponde, ma dall’altra parte nessuno proferisce parola. Insospettita, abbassa il volume della televisione nell’attesa di sentire un qualsiasi rumore provenire dal pianerottolo, un rumore che non tarderà ad arrivare. Pochi istanti e le porte dell’ascensore si aprono. L’uomo bussa insistentemente alla porta della vittima. Immediata la chiamata al 112 NUE. Mentre la donna è al telefono, questi torna nuovamente all’esterno dello stabile e riprende a suonare il citofono.

I poliziotti giunti sul posto, in zona Rebaudengo, trovano il cinquantenne intento a fissare i campanelli, asserendo di trovarsi lì per caso. Perquisito, è stato trovato in possesso di un paio di forbici contenute in una custodia in plastica ed è stato preso in consegna dagli agenti.