Conti correnti svuotati attraverso “smishing”: Polizia recupera oltre 300mila euro

Una maxi truffa, che ha portato complessivamente al furto di quasi 300mila euro, è stata scoperta dalla Polizia di Stato al termine di una dettagliata indagine passata anche per Torino.

VITTIME ANCHE A TORINO

Le indagini sono state condotte dalla Polizia Postale di Bologna e coordinate da quella di Roma, ma ha visto coinvolte diverse città interessate dal “flusso” di denaro portato dalle operazioni illecite: tra queste anche Torino, che ha contato diverse vittime di tali truffatori online.

TRUFFE SUI CONTI CORRENTI CON “SMISHING”

Migliaia di conti correnti svuotati con truffe che sono partite da 10 fino ad arrivare anche a 50mila euro per “operazione”. Il tutto con una tecnica di “smishing“: gli utenti ricevevano prima un SMS spacciato come una comunicazione urgente della propria banca. Dal messaggio, quindi, le vittime venivano quindi reindirizzate ad un sito Internet “clone” del proprio istituto bancario: così facendo gli utenti non temevano in una truffa e venivano quindi invitati ad inserire tutte le credenziali necessarie al furto di denaro.

OPERAZIONI ANCHE IRREVERSIBILI DAGLI UTENTI

Ma non è finita qui: di recente i truffatori hanno anche sviluppato una “evoluzione” delle operazioni illecite, sperimentando un sistema di esecuzione di bollettini postali online. Una modalità che, a differenza dei procedimenti già utilizzati, risultava invece irreversibile all’utente e che permetteva quindi ai malviventi di sottrarre somme ancora più ingenti dai conti correnti. Molte delle vittime, turbate dall’accaduto, non hanno avuto nemmeno il coraggio di rispondere agli operatori della Polizia Postale, timorosi di subire nuove truffe.