Conte da Torino boccia il governo Meloni: “Premia i forti e i privilegiati”

Giuseppe Conte, ex premier e leader del Movimento Cinque Stelle, è a Torino in visita agli Asili Umberto I, rete a sostegno degli indigenti, in compagnia dell’ex sindaca Chiara Appendino. Un’occasione buona per bocciare senza appello le prime mosse del governo Meloni, a cui però esprime la sua solidarietà per le minacce ricevute: “Sono gesti esecrabili, questi sono momenti in cui bisogna stare vicini alle istituzioni”.

Meno teneri, appunto, i giudizi sulla manovra in corso d’approvazione: “Ci riporta ai disegni di qualche decennio fa delle forze di destra, riteniamo sia irragionevole fare passi indietro dopo che abbiamo introdotto la legge Spazzacorrotti per i reati più gravi contro la pubblica amministrazione, molto avanzata a livello internazionale. Siamo inoltre per una separazione delle carriere: i magistrati che sbagliano sono responsabili dei loro errori. Altro che giustizialisti”.

Ancor più fermi i giudizi sull’economia: “Vedo un’Italia capovolta che sembra voler premiare in modo deliberato e consapevole i forti e i privilegiati. Si vuole smantellare il reddito di cittadinanza, andando contro alle persone che hanno paghe da fame: un mondo sottosopra. Non ci sono misure per nuovi investimenti o per il rilancio dell’economia e dell’occupazione, così si va dritti in recessione tagliando il sistema di protezione sociale. Vogliono smantellare tutte le nostre riforme solo per un pregiudizio ideologico”.