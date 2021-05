Confessò di aver ucciso l’amico sui social: morto suicida in carcere Alberto Pastore

Alberto Pastore, il 24enne che uccise l’amico Yoan Leonardi nell’agosto 2019, è morto oggi dopo circa un mese di agonia in ospedale, dove era ricoverato per un tentativo di suicidio in carcere.

L’OMICIDIO E LA CONFESSIONE SUI SOCIAL

La storia risalente a quasi due anni fa ebbe luogo a Borgo Ticino, nel Novarese. Il particolare più inquietante riguarda la confessione di Pastore che, dopo aver ucciso l’amico, scrisse in auto durante la fuga un lungo post Facebook rivelando l’accaduto. “Ho fatto questa ca**ata per amore – scrisse su Facebook il 24enne -. Non potevo continuare in questo modo, sono stato preso in giro dal mio migliore amico. Mi mancherete tutti… papà ti voglio solo dire che sei stato un padre fantastico, anche a te mamma che ti sei sempre preoccupata ultimamente… E le persone che mi volevano bene e che sicuramente molti non mi riconosceranno più come prima… È stata colpa di Yoan Leonardi… Mi dispiace”.

CONDANNATO A 14 ANNI DI CARCERE, POI IL SUICIDIO

Durante la fuga, poi, Pastore si era andato a schiantare in auto finendo fuori strada. I carabinieri lo hanno quindi raggiunto ed arrestato. Il 24enne era stato condannato a 14 anni in carcere dal tribunale di Novara. Un mese fa, poi, il tentativo di suicidio: il giovane è stato ricoverato all’ospedale di Torino, dove è poi deceduto.

LA NOTIZIA RISALENTE AL 2019: Uccide l’amico rivale in amore e confessa l’omicidio su Facebook: “È stata colpa sua”