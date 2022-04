Confessione hot della Mello: «Kanye sotto le coperte è…»

Quando c’è di mezzo Dayane Mello, scordiamoci la banalità. Ancora una volta la modella brasiliana lo ha dimostrato con una serie di confessioni piccanti al “Pupa Party”, il programma di approfondimento post “La Pupa e il Secchione”.

Intervistata da Andrea Dianetti, con il quale conduce lo spettacolo, ha svelato un retroscena finora inedito: «Lo dico adesso e non lo dirò mai più. Kanye West l’ho conosciuto molto bene, siamo stati più che amici. Ci siamo conosciuti, siamo stati insieme e lui è un figo della madonna. C’è stato un bel feeling. È stata una delle esperienze più belle della mia vita, è durata una, due, tre notti. Una delle sco**te più fighe della mia vita». Come a dire che l’ex marito di Kim Kardashian a letto non è un pivellino, anche se questo particolare legato al passato fino a oggi era stato tenuto nascosto persino nei sei mesi che ha passato nella casa del Grande Fratello Vip 5.

Ma quella con Kanye West non è l’unica conoscenza importante della Mello nel mondo dello star system americano. In passato era stata paparazzata in spiaggia con Leonardo DiCaprio, ma con l’attore non c’è stato nulla: «Conosco Leonardo da molti anni, da quando avevo 19 anni, abbiamo fatto belle feste insieme, abbiamo un gruppo di amici. Con lui non ho mai avuto niente, siamo amici».

E oggi come è messa la bella Dayane? Tornata in Italia dopo l’esperienza vissuta in Brasile come concorrente del reality “La Fazenda”, si sta godendo la figlia Sofia, nata dalla sua storia finita tempo fa con il modello Stefano Sala, ma ha trovato anche l’amore. Come aveva svelato “Chi” la nuova passione della Mello sarebbe Alberto Franceschi, un imprenditore con cui farebbe coppia fissa da un po’. In passato l’uomo è stato fidanzato con Alice Campello, prima che lei conoscesse e sposasse l’attaccante spagnolo della Juventus Alvaro Morata. La modella brasiliana avrebbe così archiviato la relazione con Andrea Turino, imprenditore campano di 25 anni con cui si era mostrata insieme sui social.