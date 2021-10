Oltre due chili di marijuana stanziati in tre appartamenti diversi dello stesso condominio: è il risultato dell’operazione dei carabinieri nel comune di Rivoli, in Cascine Vica.

UN ARRESTO E UNA DENUNCIA

In manette un 28enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, trovano in possesso di 2 kg di marijuana e oltre 2mila euro in contanti al terzo piano del palazzo. Al primo piano, invece, un libero spacciatore di 61 anni (denunciato in seguito) è stato trovato in possesso di 400 grammi dello stesso stupefacente. Stesso discorso per un 43enne residente al quinto piano dell’edificio, quest’ultimo solo segnalato come assuntore in quanto trovato in possesso di un grammo di hashish.