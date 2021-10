Conclusi gli interventi sui ponti della Val Soana [LE FOTO]

Sono stati conclusi gli interventi sui ponti della Val Soana che erano partiti all’inizio del mese di maggio, nell’ambito delle attività di manutenzione straordinaria sulle opere d’arte svolta dalla Direzione viabilità della Città metropolitana.

RISANAMENTI E RIPRISTINO

I lavori riguardavano un complesso sistematico di opere costituite prevalentemente da interventi di natura straordinaria, quali: risanamenti strutturali; ripristini e adeguamento di cordoli e barriere stradali esistenti; manutenzione o rifacimento di giunti di dilatazione a uso stradale; ripristino della regimazione idraulica superficiale su opere d’arte.

GLI INTERVENTI IN VAL SOANA

Quelli in Val Soana ora conclusi hanno riguardato:

– al km 3+250 il Ponte Biolei

– al km 2+630 il Ponte di Ronchietto

– al km 1+500 il Ponte di Masonassa

– al km 0+180 il Ponte di Sacairi

CORDOLI E NUOVE BARRIERE

Sono una serie di attraversamenti lungo la strada provinciale 48, tra il km 0+150 in comune di Val Prato Soana e il km 3+300 in località Pianetto, che presentavano per lo più cordolature da risanare e barriere vetuste in tubolare d’acciaio per cui sono stati necessari interventi di ripristino strutturale dei cordoli e adeguamento per posa delle nuove barriere stradali a norma. Alcune parti delle travi d’impalcato necessitavano inoltre di interventi localizzati di risanamento corticale.