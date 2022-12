Conclusa la 58esima edizione IOLAVORO

«Non può esserci competitività senza competenza, come non può esserci competenza senza una formazione adeguata». Con queste parole dell’assessore regionale al lavoro Elena Chiorino si è chiusa ieri, giovedì 1 dicembre 2022, la 58esima edizione di IOLAVORO, svoltasi a Lingotto Fiere. La due giorni di Torino è la più importante manifestazione italiana dedicata a lavoro, orientamento e formazione professionale, l’unica di questo genere realizzata da un ente pubblico, Regione Piemonte e, nello specifico, dall’Assessorato regionale al Lavoro per il tramite di Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale di Regione Piemonte, grazie ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo. Riorganizzata in presenza dopo tre anni, l’edizione 2022 intitolata “C’è posto per te”, ha rappresentato il luogo dove mettersi in contatto diretto con aziende, agenzie per il lavoro, recruiter e professionisti in cerca di personale, avvalersi di servizi dedicati per valorizzare le competenze e incrementare le proprie opportunità occupazionali. Le imprese, da parte loro, hanno potuto disporre di una vetrina dove presentarsi, illustrare il proprio fabbisogno di personale, raccogliere cv e fare colloqui.

Il direttore di Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale della Regione Piemonte, Federica Deyme ha commentato: «Grazie al contributo partecipato di tutti i soggetti coinvolti, questa edizione di IOLAVORO ha cercato con forza di superare l’annosa dicotomia tra lavoratori e imprese, tessendo intorno ad essi una rete sempre più fitta di operatori pubblici e privati, tutti coesi nell’intento di fornire concrete opportunità lavorative».

I numeri

All’evento hanno partecipato 83 aziende e 33 agenzie per il lavoro, sono stati 1.798 i profili professionali ricercati, per un numero complessivo di 6.582 offerte di lavoro. 5.470 i partecipanti alle due giornate di manifestazione.

I servizi al lavoro presentati da Regione e Agenzia Piemonte Lavoro

Per due giorni sono stati messi a disposizione ed illustrati i numerosi servizi offerti dagli enti istituzionali coinvolti nelle politiche attive del lavoro.

Fra questi i servizi di Regione Piemonte, come:

Obiettivo Orientamento Piemonte , un supporto mirato a scegliere consapevolmente i percorsi più adatti nei vari cicli di studio e formazione e nelle prime fasi delle esperienze professionali;

, un supporto mirato a scegliere consapevolmente i percorsi più adatti nei vari cicli di studio e formazione e nelle prime fasi delle esperienze professionali; Certificazione delle competenze , il servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;

, il servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze; Mip- Mettersi in proprio , un insieme di servizi di consulenza per accompagnare aspiranti imprenditori alla creazione di impresa e al lavoro autonomo in Piemonte;

, un insieme di servizi di consulenza per accompagnare aspiranti imprenditori alla creazione di impresa e al lavoro autonomo in Piemonte; Sistema ITS Academy, con le sette fondazioni piemontesi degli Istituti tecnici superiori, scuole di eccellenza che formano tecnici altamente specializzati in settori strategici per lo sviluppo economico.

Numerosi anche i servizi messi a disposizione da Agenzia Piemonte Lavoro, tra cui:

Offerte di lavoro , per scoprire le opportunità occupazionali presenti in Piemonte e candidarsi con il supporto degli operatori dei Centri per l’impiego piemontesi;

, per scoprire le opportunità occupazionali presenti in Piemonte e candidarsi con il supporto degli operatori dei Centri per l’impiego piemontesi; Tirocini e apprendistato , per approfondire la potenzialità e modalità di questi contratti;

, per approfondire la potenzialità e modalità di questi contratti; SOS curriculum , con la possibilità di ricevere suggerimenti dagli esperti dei Centri per l’impiego piemontesi su come scrivere o aggiornare il proprio curriculum;

, con la possibilità di ricevere suggerimenti dagli esperti dei Centri per l’impiego piemontesi su come scrivere o aggiornare il proprio curriculum; Collocamento mirato , il servizio di supporto riservato alle persone con disabilità e alle altre categorie protette; in questa occasione, oltre alle offerte di lavoro riservate, è stato messo a disposizione l’accompagnamento individuale dei candidati con disabilità e il servizio di interpreti in lingua italiana dei segni (LIS), per agevolare i colloqui e la partecipazione ad alcuni dei seminari più importanti;

, il servizio di supporto riservato alle persone con disabilità e alle altre categorie protette; in questa occasione, oltre alle offerte di lavoro riservate, è stato messo a disposizione per agevolare i colloqui e la partecipazione ad alcuni dei seminari più importanti; Servizi per le imprese e Alte professionalità , anche per ottenere informazioni su sgravi contributivi e incentivi;

, anche per ottenere informazioni su sgravi contributivi e incentivi; Inclusione e chiamata pubblica , per ricevere, tra l’altro, indicazioni su accesso al mondo del lavoro per cittadini non comunitari, far riconoscere i titoli di studio acquisiti all’estero, conoscere i servizi territoriali dedicati all’antidiscriminazione;

, per ricevere, tra l’altro, indicazioni su accesso al mondo del lavoro per cittadini non comunitari, far riconoscere i titoli di studio acquisiti all’estero, conoscere i servizi territoriali dedicati all’antidiscriminazione; Sostegno alla ricerca attiva per il lavoro , per costruire un progetto professionale personalizzato e conoscere gli strumenti utili alla ricerca di occupazione;

, per costruire un progetto professionale personalizzato e conoscere gli strumenti utili alla ricerca di occupazione; Eures, la rete di cooperazione tra i servizi per l’impiego europei con offerte di lavoro e assistenza normativa.

Hanno partecipato anche Città di Torino con Informalavoro, Informagiovani e il Centro Lavoro, Inps e Ismel.

Le dichiarazioni dei Ministri Calderone e Valditara

I Ministri al Lavoro e all’Istruzione, impegnati a Roma nel Consiglio dei Ministri, hanno comunque fatto pervenire all’assessore Elena Chiorino un messaggio letto durante la tavola dedicata al Sistema Academy. Il Ministro al Lavoro Evira Calderone ha evidenziato che: «L’appuntamento rappresenta un riferimento anche per la varietà delle dimensioni del lavoro che vengono coinvolte: un’azione a supporto dell’apprendistato di alta formazione e delle esperienze di raccordo tra il sistema pubblico e quello privato è per me molto apprezzabile. Così come l’attenzione a quella formazione tecnica che lega alla domanda delle nostre filiere produttive la risposta dell’offerta formativa e dei servizi per il lavoro del territorio. Guardo con attenzione, pertanto, al modello piemontese “Academy di filiera”, creato per meglio rispondere al rinforzo di tutte le competenze necessarie alle aziende», ha concluso.

Il Ministro Valditara, invece, ha promesso che: «Sarà mio impegno adoperarmi per strutturare un sistema integrato in cui sempre più e sempre meglio sia garantito lo sviluppo di valide competenze nel passaggio dal sistema di istruzione secondario a quello terziario, in particolare nel passaggio al sistema degli Its Academy, che ritengo sia una componente strutturale del sistema di istruzione nazionale».

Workshop e seminari della seconda giornata

Academy: una sfida che diventa realtà

Academy e competenze sono state le parole chiave della tavola conclusiva condotta dall’assessore Elena Chiorino. «Abbiamo bisogno della competitività delle imprese perché tengano alto il valore aggiunto del made in Italy: per essere competitivi abbiamo bisogno di competenze, ma per avere competenze c’è bisogno di formazione di qualità. Con la grande sfida delle Academy di filiera, due su Torino e Biella sono già state avviate, lavoriamo nel 2023 per averle strutturate entro un anno e rendere più puntale l’incrocio tra domanda e offerta, dando garanzia di futuro ai giovani e alle imprese, al Piemonte e alla nazione», ha concluso l’assessore. Il presidente di Regione Piemonte Alberto Cirio ha ribadito l’importanza del progetto Academy che: «Testimonia la filosofia con cui il governo regionale vuole sviluppare il tema. Le imprese ci dicono che hanno bisogno di giovani con determinate competenze, che non sempre la scuola riesce a trasmettere, e questo è un campanello d’allarme. Il Piemonte ha tante vocazioni, le Academy le rispettano e le valorizzano con un percorso adeguato alle istanze di quella specifica vocazione».

Un’analisi dei fabbisogni professionali dei Piemonte