Con piscina e campetto: una casa da 2,5 milioni per mister Max Allegri

La prima volta fu via della Rocca, nello stesso palazzo dove abita Andrea Agnelli, dove per un certo periodo viveva anche Andrea Pirlo e dove ora sta facendo ristrutturare un mega-alloggio al primo piano capitan Giorgio Chiellini. Gli ultimi due anni, invece, Allegri aveva scelto di vivere nell’esclusivo “Lagrange 12”, palazzo di lusso di via Lagrange 12, appunto. Suoi vicini di casa Andrea Belotti (poi trasferitosi all’Alfieri Six), Douglas Costa e Wojciech Szczesny. Nei due anni sabbatici che lo hanno visto lontano dal calcio, invece, Massimiliano Allegri, in realtà, non ha mai lasciato Torino: in città, sotto la Mole infatti, ha deciso di far crescere il suo secondogenito – nato dalla relazione con la sua ex fidanzata Claudia Ughi -, Giorgio. Per questo, l’allenatore bianconero a Torino ha deciso di mettere radici e comprare casa. Una casa centrale ma che garantisce anche la giusta privacy. Stiamo parlando del complesso che si trova a lato di piazza Solferino, in via Lascaris 7, per la precisione, proprio alle spalle dell’hotel a cinque stelle “Allegro Italia” di via dell’Arcivescovado. Un super alloggio da oltre trecento metri quadrati, da oltre 2,5 milioni di euro. Box auto, spa e palestra privata sono a disposizione esclusiva dei condomini, come il campo da calcetto situato sul tetto del complesso. Avvistato già nei mesi scorsi assieme alla sua compagna, l’attrice e showgirl Ambra Angiolini, anche le abitudini di Massimiliano Allegri stanno cambiando col tempo: prima lo si poteva sempre incrociare al Pepe in piazzetta Santa Teresa, oppure a far colazione nel centralissimo bar Zucca di via Gramsci. Ora lo si può incrociare, invece, tra i dehor di piazza Solferino, dove più volte è stato visto nei mesi scorsi in compagnia dell’amico Federico Cherubini, braccio destro di quello che ormai è l’ex responsabile del mercato Juve, Fabio Paratici. Ma negli ultimi due anni in Max Allegri è cresciuta forte anche la passione per il tennis: proprio per questo motivo l’allenatore di Livorno lo si trova spesso a giocare con gli amici sui campi in terra rossa del Circolo della Stampa Sporting di corso Agnelli.