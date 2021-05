Con l’estate si va in zona bianca: «Ora il Piemonte sta guarendo»

«Stiamo guarendo». Questa volta la conferma arriva arriva da piazza Castello, senza alcuna scaramanzia di fronte all’ultimo aggiornamento delle tabelle con cui si monitora, giorno dopo giorno, l’incidenza del Covid in termini di malati sulla popolazione. Una “classifica” che ieri sera era guidata da Asti con 52 casi ogni 100mila abitanti, seguita da Alessandria con 55.8 e la città di Torino con 54.1, a fronte del 70.3 del Piemonte.

Numeri per cui gli entusiasmi si raffreddano a pochi passi dall’intravedere la zona bianca che, per almeno sette altre altre Regioni, diventerà realtà entro tre settimane. Dal primo giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, la settimana successiva Abruzzo, Veneto e Liguria e dal 14 giugno, contagi permettendo, Lazio e Lombardia. Il conto alla rovescia per il Piemonte, invece, sarà di un mese come per il resto d’Italia, non avendo ancora raggiunto il parametro di 50 casi ogni 100mila abitanti. La vera libertà, insomma, ritornerà soltanto con l’estate.

Ad alzare media, al momento sono la maggior parte dei Comuni dell’area metropolitana del capoluogo, con una media di circa 80 casi ogni 100mila abitanti e le province di Biella, Vercelli e Vco, poco al di sopra. Anche l’ultimo rapporto consegnato al ministro Roberto Speranza apre orizzonti più sereni per il Piemonte. Nella settimana dal 10 al 16 maggio, infatti, diminuisce ulteriormente l’incidenza dei nuovi casi e la riduzione – pari al 27% questa settimana – risulta superiore a quella delle tre appena trascorso. L’indice Rt puntuale, sempre significativamente inferiore a 1, scende da 0.93 a 0.79. La percentuale di positività dei tamponi è segnalata ancora e passa da 5,7% a 4,5%. Si confermano entrambi sotto soglia e ulteriormente ridotti anche i tassi di occupazione dei letti di terapia ordinaria, che passa dal 28% al 19%, al passo di quelli di terapia intensiva, su cui la pressione si è ridotta dal 24% al 22%. Calano i focolai attivi, quelli nuovi e il numero di persone non collegate a catene di trasmissione già note.